Verso Milan-Roma, Thiaw e Kjaer si allenano regolarmente in gruppo

Il Milan sta svolgendo la rifinitura a Milanello, agli ordini del proprio tecnico Stefano Pioli, in vista del match d’andata da giocare domani in casa con la Roma, valido per i quarti di finale di Europa League. Filtra ottimismo sulle condizioni di Simon Kjaer e Malick Thiaw. Per il danese, tornato in campo contro il Lecce dopo l’infortunio patito in nazionale, non sembra esserci alcuna ricaduta. Secondo allenamento insieme ai proprio compagni, invece, per il difensore centrale tedesco, ormai pienamente recuperato e che, al netto di problemi fisici dell’ultim’ora, dovrebbe essere nella lista dei giocatori a disposizione dell’allenatore rossonero per il primo round della sfida con i giallorossi.

Foto: Instagram Thiaw