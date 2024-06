Verso l’Europeo, le avversarie dell’Italia: l’Albania

L’attesa sta per finire: i campionati Europei sono ormai prossimi ad iniziare. Continuiamo a fare il quadro sulle avversarie dell’ Italia di Luciano Spalletti, impegnata nel girone B con Spagna, Croazia e Albania. Andiamo ad analizzare quest’ultima.

L’Albania di Sylvinho

La Nazionale del ct Sylvinho non parte con i favori del pronostico in questo girone, tuttavia in una competizione come questa le insidie sono dietro l’angolo. Anche perché per l’Albania questa è una storia tutta da scrivere dal momento che tra le partecipazioni agli Europei si annovera solamente quella nel 2016, in cui si arresero nella fase a gironi. Tuttavia la crescita è evidente: infatti i ragazzi di Sylvinho hanno vinto il proprio girone di qualificazione davanti a Polonia, Repubblica Ceca e Isole Faroe, per di più perdendo solamente la prima sfida contro la Polonia per 1-0. Nella rosa sono molti i giocatori che militano o lo hanno fatto in passato nella nostra Serie A. I giocatori chiave sono sicuramente Asslani dell‘Inter, centrocampista giovane dall’indiscusso talento e Broja, attaccante del Chelsea ma quest’anno in prestito al Fulham, gran parte delle chances di qualificazione passeranno dai suoi gol. Senza dimenticare il roccioso difensore dell’Atalanta Djimsiti, fresco vincitore dell’Europa League con la Dea.

Il possibile schieramento (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Bajrami, Seferi; Broja.

Foto: twitter Albania