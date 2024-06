Verso l’Europeo, le avversarie dell’Italia: la Spagna

Manca sempre meno tempo all’inizio dei campionati Europei, arrivati alla diciassettesima edizione. Gli azzurri del Ct Luciano Spalletti dovranno difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione e dovranno farlo fronteggiando fin da subito un girone piuttosto ostico. Infatti gli azzurri dovranno vedersela con Spagna, Croazia e Albania. Andiamo a vedere come giocano le avversarie degli azzurri, partendo dalla Spagna.

La Spagna di De La Fuente

Le Furie Rosse stanno attraversando da anni un percorso di ricambio generazionale dal momento che nel corso degli anni diversi storici totem hanno detto addio a calcio e nazionale. Nonostante ciò nel 2023 è arrivata la vittoria della Nations League in finale proprio contro la Croazia. Ad onor del vero già nell’ultimo Europeo con Luis Enrique in panchina si erano visti dei notevoli progressi, tant’è vero che gli spagnoli sono arrivati in semifinale, venendo eliminati ai rigori proprio dagli azzurri di Roberto Mancini. Oggi i leader sono principalmente due: Rodri in mediana, metronomo del Manchester City e uno dei centrocampisti più decisivi degli ultimi anni e Alvaro Morata, autore di una stagione sensazionale a livello individuale. Da non sottovalutare l’apporto di Dani Olmo, che spesso in competizioni con la Nazionale mostra tutto il suo talento.

Il probabile schieramento (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Balde; Merino, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Morata, Oyarzabal. Occhio all’enfant prodige Lamine Yamal che si candida prepotentemente ad una maglia nel reparto offensivo.

Foto: twitter Spagna