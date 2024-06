Verso l’Europeo, le avversarie dell’Italia: la Croazia

L’attesa sta per finire: i campionati Europei sono ormai prossimi ad iniziare. Continuiamo a fare il quadro sulle avversarie dell’ Italia di Luciano Spalletti, impegnata nel girone B con Spagna, Croazia e Albania. Prendiamo in analisi la seconda.

La Croazia di Dalic

La crescita della Nazionale del ct Dalic negli ultimi anni è stata incredibile, si pensi ai risultati ottenuti con il commissario tecnico sulla panchina: due argenti (Mondiali 2018 e Nations League 2023) e un terzo posto (Mondiali 2022). L’ultimo step è quell’agognata vittoria solamente sfiorata più volte e chissà che non possa arrivare in questa competizione: quasi l’ultima possibilità di portare in visibilio un popolo intero. L’obiettivo minimo è quello di migliorare il proprio piazzamento in un campionato europeo che per il momento sono i quarti di finale nel 2008. Non soltanto uno dei centrocampisti più influenti degli ultimi anni e della storia del calcio Luka Modric, e Brozovic, metronomo infaticabile ex Inter; la rosa di Dalic è assolutamente di primo valore. Infatti il ct puo’ fare affidamento anche su Mateo Kovacic, ormai non più una sorpresa, Gvardiol, difensore totale da quando lo allena Pep Guardiola al Manchester City e Josip Stanisic, fresco campione di Germania con il Bayer Leverkusen.

Il possibile schieramento (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric.

Foto: instagram Modric