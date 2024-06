Verso l’Europeo: 3 giocatori da tenere d’occhio

La diciassettesima edizione dei campionati Europei è ormai alle porte. Diverse le Nazionali favorite e la parata di stelle prevista con moltissimi fuoriclasse pronti a darsi battaglia sul rettangolo verde. Tuttavia vogliamo concentrarci sulle possibili sorprese, ovvero quei giocatori dal potenziale incredibile, che potrebbero mostrare tutto il proprio talento nella competizione. Ne abbiamo selezionati tre: Johan Bakayoko (Belgio), Nico Williams (Spagna) e Joao Neves (Portogallo).

Johan Bakayoko

Il talento belga viene da una stagione straripante con il PSV, infatti l’ala destra classe 2003 ha realizzato 14 reti e fornito 14 assist in stagione fra tutte le competizioni. Bravo nel puntare l’avversario per rientrare sul piede forte, il talentino belga nella stagione attuale di Eredivisie ha avuto una media di 2,5 occasioni create (2,3 su azione), 3,5 tiri e 3,3 dribbling completati ogni 90 minuti. Se si considerano i 10 campionati europei in questa stagione tra i giocatori con almeno 1500 minuti solamente in otto (tra cui Kvaratskhelia, Eberechi Eze del Crystal Palace, Leroy Sané del Bayern Monaco e il connazionale Doku) hanno eguagliato la sua produzione in questi parametri (OptaAnalyst).

Joao Neves

Il classe 2004 del Benfica è uno dei talenti più interessanti del panorama europeo: mediano dotato di ottima tecnica ma soprattutto abile nei contrasti nonostante la non elevatissima statura (174 cm). Basti pensare che nel campionato portoghese sono 13,6 i duelli disputati ogni novanta minuti. Sicuramente al centrocampo del Portogallo non manca qualità: Joao Neves, Bruno Fernandes e Vitinha, bisognerà trovare un equilibrio.

Nico Williams

L’ala sinistra spagnola è probabilmente più conosciuta degli altri due: milita all’Athletic Bilbao in Liga e viene da una stagione sensazionale. Per il classe 2002 sono 8 le reti e 17 gli assist fra tutte le competizioni; dotato di ottima velocita e dribbling sensazionale rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie. A dimostrazione di ciò è importante sottolineare i suoi 6,4 assist previsti a partita aperta(OptaAnalyst), il settimo migliore del campionato. La concorrenza nel reparto offensivo delle Furie Rosse è forte (Olmo e Yamal su tutti) ma Nico Williams è talento puro e vorrà dimostrarlo.

Foto: instagram Nico Williams