Verso Lazio-Roma: le ultimissime dai campi

Domenica alle 18 ci sarà un derby delicatissimo, Lazio-Roma risentirà di una classifica non all’altezza delle aspettative. È vero che la Lazio avrà un calendario abbastanza morbido dopo la sosta, ma è altrettanto vero che – dopo cinque sconfitte – non potrà permettersi altri passaggi a vuoto. E la Roma, attesa presto da un ciclo terribile, deve archiviare Praga oltre che qualche prestazione non proprio all’altezza. La Lazio conta di recuperare Luis Alberto, che domani prevedibilmente lavorerà con i compagni, per utilizzarlo dal primo minuto (l’alternativa è Kamada). Molto più complicato avere a disposizione Zaccagni dopo l’infortunio rimediato durante la gara di Champions contro il Feyenoord. Stanno meglio sia Marusic che Casale, il primo potrebbe candidarsi per una maglia da titolare a discapito di Lazzari. La Roma ha scelte obbligate in difesa, sulla fascia destra il favorito è Karsdorp, mentre bisognerà capire l’autonomia di Spinazzola (tornato in gruppo) per la corsia mancina: partirà titolare o dalla panchina? Il favorito in queste ore è Zalewski. A disposizione anche Lorenzo Pellegrini, prevedibilmente per uno spezzone in caso di necessità. I principali dubbi a centrocampo: Cristante sicuro di un posto, Paredes anche, per la terza maglia favorito Bove su Renato Sanches che non ha troppo autonomia. El Shaarawy possibile mossa a sorpresa se Mourinho decidesse di utilizzarlo più vicino a Dybala, in appoggio a Lukaku e a discapito di un centrocampista. Ma almeno in queste ore non è la soluzione più gettonata.

Foto: twitter roma