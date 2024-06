Verso la Copa America: l’Argentina piega 1-0 l’Ecuador in amichevole

Con una rete di Angel Di Maria, ex Juventus tra le altre, l’Argentina ha sconfitto per 1-0 l’Ecuador in amichevole a Chicago. Buon test per l’Albiceleste in vista della Copa America alle porte, con Messi e compagni chiamati a difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione. Il Fideo, capitano visto che Messi è partito dalla panchina ha segnato al 41’minuto il suo trentunesimo gol con la maglia dell’Argentina. L’ex Juventus è uscito poi al 56′ facendo posto proprio a Messi, che non è riuscito a lasciare il segno.

Foto: instagram Di Maria