Verso Inter-Torino: un big match che torna dopo tanti anni

Inter-Torino è il clou della settima giornata di campionato. I nerazzurri, partiti a singhiozzo, hanno ritrovato la vittoria sabato nell’anticipo contro l’Udinese, grazie anche a una doppietta di capitan Lautaro Martinez, che ha spianato la strada al 3-2 finale per la squadra di Simone Inzaghi.

Il Torino, invece, aveva iniziato bene la stagione, ma ha subito la sua prima sconfitta per mano della Lazio, che ha saputo capitalizzare sugli errori della retroguardia granata. Nonostante la battuta d’arresto, la squadra di Vanoli rimane nella parte alta della classifica, con gli stessi punti dei campioni d’Italia in carica. Questo rende la sfida in arrivo una gara di grande valore per entrambe le squadre, anche se le quote serie A vedono nettamente avvantaggiata l’Inter: il segno 1 è dato a 1.35, contro l’8.70 di un possibile successo del Torino, con il pareggio fermo a 5.00.

A pesare sul pronostico non è solo la superiorità tecnica dei nerazzurri, ma anche la storia del confronto tra le due squadre. Il Torino ha sempre faticato molto a San Siro: negli 80 precedenti di Serie A in terra lombarda, i granata hanno vinto solo 11 volte, pareggiato in 26 occasioni e subito ben 43 sconfitte.

Negli ultimi anni, questo divario si è accentuato ulteriormente: il Torino non vince in casa dell’Inter dal 2016, quando riuscì a ribaltare l’iniziale vantaggio di Icardi con le reti di Molinaro e Belotti. Da allora, sono arrivati due pareggi e sei sconfitte, le ultime cinque consecutive nelle trasferte a Milano.

Del resto, è ormai da anni che il Torino fatica a competere per le posizioni alte della classifica, orbitando spesso intorno al decimo posto. Una situazione ben diversa da quella dell’Inter, che continua a essere una delle grandi protagoniste della Serie A e ha ritrovato fiducia con la vittoria in Friuli. Quest’anno, la classifica ci regala un Inter-Torino di alta quota, come non accadeva dagli anni Novanta, l’ultimo periodo d’oro per i granata.