Verso Inter-Dortmund, assenza per i gialloneri: Reus non convocato

Assenza pesante in casa Borussia Dortmund in vista del match di Champions League contro l’Inter. I gialloneri, infatti, non potranno contare su Marco Reus, escluso dai convocati della sfida del Meazza causa influenza.

Favre, però, ha chiamato Sancho, escluso dalla sfida di sabato con il Borussia Mönchengladbach per motivi disciplinari.

Foto: Futaa