Verso il derby d’Italia, le ultimissime in casa Juve e Inter a tre giorni dal fischio d’inizio

Juve-Inter si prenderà inevitabilmente la scena nel prossimo weekend. Chi vince può continuare a sognare lo scudetto. Chi perde, invece, dirà addio ai sogni di gloria. Un pari non servirebbe a nessuno. È per questo che ci si aspetta una partita infuocata, con le squadre che proveranno fin dal primo minuto a portarsi a casa i tre punti. Inzaghi può sorridere per il ritorno in gruppo di Brozovic, fondamentale per l’economia di gioco nerazzurra. Ancora a parte De Vrij, che molto probabilmente dovrà partire dalla panchina. In casa Juve anche Allegri può gioire del recupero di Alex Sandro e Zakaria, entrambi a disposizione per la partita di domenica sera. Il terzino si candida a partire titolare sull’out sinistra, mentre lo svizzero è in ballottaggio per il ruolo da mezz’ala. Juve-Inter è anche questione di dettagli.

FOTO: Twitter Juve