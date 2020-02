Verso Gent-Roma: le probabili scelte di Fonseca

La vittoria di misura dell’andata è solo un punto di partenza per la Roma che questa sera scenderà in campo alla Ghelamco Arena con il Gent per portarsi a casa la qualificazione agli Ottavi di Europa League. Paulo Fonseca non si fida dell’1-0 ed ha avvisato i suoi: “I nostri avversari non perdono da molto in casa e sono andati sempre in gol tra le mura amiche”. Servirà, dunque, la migliore Roma per la quale l’allenatore portoghese si affiderà all’esperienza di calciatori come Smalling e Dzeko, quest’ultimo inevitabile riferimento del 4-2-3-1. Rispetto alla difesa con la quale i giallorossi sono partiti con il Lecce, il cambio dovrebbe esserci sulla catena di destra, dove se la giocano Santon e Spinazzola. In mediana, Fonseca va verso la conferma del duo da Veretout e Cristante con il rientro dal primo minuto di Kluivert sulla linea dei trequartisti.

Ecco la probabile formazione giallorossa per Gent-Roma:

Roma (4-2-3-1): P. Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Foto: Twitter AS Roma