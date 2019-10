Verso Francia-Turchia, Deschamps: “Non commento ciò che non riguarda il calcio”

Preferisce non esporsi Didier Deschamps, in vista di Francia-Turchia. L’avvicinamento alla sfida, in programma per questa sera allo Stade de France, è stato scandito da numerose polemiche in relazione alle vicende politiche che stanno riguardando lo stato turco. Nell’occhio del ciclone, in particolare, sono finiti anche in calciatori della selezione guidata da Şenol Güneş, dopo l’esultanza militare durante l’ultima gara, vinta ai danni dell’Albania.

L’ex tecnico della Juve, in conferenza stampa, non ha però voluto commentare gli avvenimenti di questi giorni, specie quelli extra-calcistici. “Ognuno è libero di parlarne, di scriverne, di fare riflessioni in merito. Io, però, non entrerò nel tema” ha spiegato. “Preferisco restare nella sfera sportiva e non parlare di temi non inerenti col calcio”.

Foto: L’Equipe