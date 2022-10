Verso Benfica-Juventus, i portoghesi imbattuti da diciannove giornate

Diciannove gare e zero sconfitte: è questo lo score del Benfica fino a questo momento e che rende ancora più difficile l’impresa della Juventus. Dai turni preliminari di Champions al campionato, dal 2 agosto a venerdì scorso infatti, la marcia del club portoghese è stata quasi impeccabile. Diciannove partite e zero sconfitte e quindici vittorie prima del 90’, primo posto in campionato e nel girone in Europa, qualificazione già ottenuta ai sedicesimi di Coppa del Portogallo. Il Benfica di Schmidt viaggia a gonfie vele, dunque, e di certo con queste premesse sarà ancora più dura, per i bianconeri di Max Allegri, riuscire a fare bottino pieno”.

Foto: twitter Benfica