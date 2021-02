Verso Atalanta-Real, l’Ats di Bergamo: “Tifosi evitate assembramenti fuori lo stadio”

L’Atalanta si appresta a vivere una serata storica, quella di ospitare il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Bergamo per la prima volta vivrà una serata magica, visto che l’anno scorso l’Atalanta era emigrata a San Siro per la competizione europea.

L’entusiasmo in città è ovviamente tanto e per evitare quanto accaduto nel derby di Milano domenica, l’Ats di Bergamo ha scritto una lettera rivolta ai tifosi bergamaschi: “Cari tifosi Atalantini, la giornata storica che stiamo per vivere sportivamente parlando, che vede la nostra Atalanta incontrare l’icona del calcio Real Madrid, è un’occasione di orgoglio, gioia e partecipazione sportiva che ci ricorderemo sempre. Accompagniamo i nostri calciatori nerazzurri idealmente con il sostegno della nostra vicinanza e col calore che loro meritano e noi sappiamo regalare, ma con la prudenza che il momento storico ci richiede, evitando assolutamente la presenza fisica allo stadio e nelle sue vicinanze: teniamo ben presente il pericolo di contagio di quel virus che stiamo combattendo con tutte le nostre forze e capacità”.

Foto: Sito Atalanta