Verso Atalanta-Juventus, Sarri: “Cristiano Ronaldo? Domani al 99% non sarà a disposizione”

Nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Juventus, Maurizio Sarri ha rilasciato delle importanti dichiarazioni. Su Cristiano Ronaldo: “O passiamo una vita in chiarimenti o ci abituiamo a capire che i giocatori vanno fatti sbollire. Nella riunione di martedì Cristiano Ronaldo mi ha detto che nella prima partita col Portogallo non ha sentito fastidio, ma nella seconda sì. L’obiettivo è recuperarlo per la partita di Champions con l’Atletico, per domani al 99% non sarà a disposizione”. Sui prossimi avversari: “L’Atalanta è una squadra che ha un’altissima intensità ma che ha anche grandi qualità tecniche, è la squadra che segna di più in campionato. La più bella definizione l’ha data Guardiola: è come andare dal dentista. È una squadra pericolosa, riuscire a nascondere le doti di questo avversario sarebbe importante, ma non è semplice”.

Sulla squadra:” Non li ho ritrovati ancora tutti, Cuadrado è rientrato soltanto ieri un po’ acciaccato. I giocatori sono tutti pieni di piccoli problemi e acciacchi. Danilo non aveva bisogno di rilanciarsi, non ha giocato molto perché è stato infortunato. Ramsey sta cominciando a star bene. La problematica della sosta è Alex Sandro ma è molto meno grave di ciò che era apparso. Abbiamo un problemino all’adduttore per Rabiot” Sul recupero di Matuidi: “Sì volendo, ma ancora un po’ di dolore se viene toccato nella zona interessata. Lui è un tipo che però sa superare queste difficoltà, ieri si è allenato interamente con noi quindi è totalmente a disposizione”.

Foto: Profilo Twitter Juventus