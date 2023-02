Verso Arsenal-Manchester City: preoccupano le condizioni di Haaland

Mercoledì alle 20,30 all’Emirates di Londra. andrà in scena la sfida al vertice tra Arsenal e Manchester City, con i gunners che comandano con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Guardiola. Arsenal che ha comunque una gara in meno giocata dei rivali.

In casa City, preoccupano le condizioni di Erling Haaland.

Guardiola lo ha sostituito al termine del primo tempo del match di ieri, vinto contro l’Aston Villa, dopo che l’ex Borussia Dortmund aveva accusato un fastidio alla coscia a causa di uno scontro con Emiliano Martínez.

Le condizioni del cyborg norvegese sono da valtare in vista di questa super sfida.

Foto: Instagram Manchester City