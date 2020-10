Verre regala la vittoria alla Sampdoria, inutile il pari di Vlahovic

Bella gara quella andata in scena questa sera all’Artemio Franchi di Firenze tra la Fiorentina e la Sampdoria. Gli ospiti hanno trovato subito la strada del vantaggio con Quagliarella che ruba palla a Dragowski e deposita in rete, l’arbitro Giacomelli però stoppa tutto per un comportamento irregolare. Il vantaggio della Samp arriva al 43′ con il solito Quagliarella che lascia secco l’estremo portiere viola. Nella ripresa arriva il pari della Fiorentina con Vlahovic al 72′ che aggancia un tiro sbilenco di Milenkovic e lo trasforma in gol. Al 83′ il gol decisivo di Verre che con un pallonetto manda a sedere Dragowski. Nel finale un palo clamoroso di Chiesa che sfiora il pari. Vittoria fondamentale dei liguri, altro flop della Fiorentina.

Foto: twitter Fiorentina