Verratti: “Sono contento della partita. Da domani penseremo all’Atalanta”

Marco Verratti, centrocampista del PSG, è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine della finale di Coppa di Lega vinta contro il Lione: “Sono contento della partita, abbiamo lottato per 120’. Non abbiamo sofferto moltissimo, da domani penseremo ad un’altra grande partita, cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni a Lisbona”.

In vista dell’Atalanta: “Ci stiamo preparando bene, non so se riusciremo a recuperare Mbappé, ma ci sono altri giocatori che possono comunque far bene”.

Foto: Verratti Metro.co.uk