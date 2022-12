Verratti si racconta: “Non parlo molto, preferisco il campo”

Il centrocampista del PSG Marco Verratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni che svelano in parte il suo temperamento e l’atteggiamento in veste di calciatore. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club parigino: “Sono più un riferimento in campo. Non sono uno che parla molto. Quando mi alleno lo faccio sempre al 100%. Ho avuto allenatori che mi dicevano ‘Marco fermati, è allenamento. Riposati, oggi è più tranquillo, è una sessione di scarico’. Sono più un esempio sul campo che quando è necessario parlare“.

foto: profilo Instagram ufficiale Marco Verratti