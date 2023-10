Verratti: “Sconfitta più dolorosa? Il 6-1 contro il Barça. È stato come perdere una persona cara”

L’ex centrocampista del PSG Marco Verratti, intervistato da L’Equipe, ricorda la clamorosa rimonta subita con il Barcellona al Camp Nou, con i blaugrana che vinsero 6-1 ribaltando il 4-0 della gara d’andata: “Non riuscirò ma a digerire quella sconfitta, è una cosa inimmaginabile. Dopo aver sperimentato una cosa del genere, dici a te stesso che farai di tutto affinché una cosa del genere non accada mai più. Ma il calcio è bello anche per questo. Ho sofferto molto per le grandi sconfitte, mi faceva male anche sentire la gente dire che non mi importava, perché comunque avrei preso lo stesso lo stipendio e sarei andato ugualmente al ristorante. È come quando perdi una persona cara, ti svegli di notte, non sai cosa hai e sei triste. Questi momenti ti fanno capire quanto tieni davvero al club”.

Foto: Instagram Verratti