Verratti: “Sappiamo gestire la pressione, vogliamo il Mondiale. Dopo l’Europeo consapevoli della nostra forza”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della Nazionale Marco Verratti ha parlato dei playoff validi per l’accesso al Mondiale in Qatar che attendono gli azzurri: “C’è bisogno di fiducia e di pensare al campo, affronteremo una squadra forte che ha meritato di essere qui. Come fatto all’Europeo, dobbiamo andare lontano con l’entusiasmo e con la voglia. Rinviare le partite era molto difficile perché si gioca di continuo e questo poteva essere un problema”.

Verratti prosegue: “Tutti vogliamo giocare il Mondiale e faremo di tutto. Siamo abituati a questa pressione, è un momento importantissimo per noi, l’unica modo che conosco per gestirla è lavorare, dare il massimo e fare tutto ciò che c’è da fare. Anche gli altri disputeranno la partita della vita, noi dovremo fare lo stesso e alla fine si faranno i conti”.

Il centrocampista parla del lascito dell’Europeo: “Ci ha dato consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi, abbiamo fatto qualcosa di straordinario giocando con allegria ed entusiasmo. Ancora oggi si parla di quella vittoria questo è un motivo una forza in più. Molti ci temono, al PSG ci sono molti portoghesi e lo sanno. Sono sicuro che anche gli altri ci temano per quanto fatto e per ciò che siamo. Credo abbiamo tante possibilità di passare il turno”.

