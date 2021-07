Verratti ritrova Kuipers pochi mesi dopo: ad aprile il centrocampista fu mandato a quel paese dall’arbitro

Italia-Inghilterra di domenica sera sarà arbitrata dal fischietto olandese Björn Kuipers: il fischietto ha l’esperienza giusta per dirigere la finale di Euro 2020, un arbitro che vanta anche tante gare di Champions ad altissimi livelli.

La designazione di Kuipers non avrà fatto molto piacere a Marco Verratti, centrocampista della Nazionale. L’azzurro ha un brutto precedente nell’ultima Champions League con Kuipers, nella semifinale contro il Manchester City.

Infatti, il centrocampista del PSG aveva accusato Kuipers di avergli urlato ‘fuck you ‘ durante la gara. L’Uefa non aveva aperto procedimenti disciplinari nei confronti dell’arbitro nonostante anche i compagni di club, Paredes ed Herrera, avevano confermato le parole di Verratti nel dopo-partita: “A un certo punto gli ha detto ‘Vaff…..’, non possiamo accettarlo”.

Kuipers è arbitro di polso, nel corso degli anni è finito sotto i riflettori per qualche parola di troppo riferita ai calciatori anche in passato, si ricordano per esempio una ramanzina a Cristiano Ronaldo, “Porta rispetto”, e una tirata d’orecchie a Messi, “Fai sempre così”.

La speranza è che sia Verratti che l’arbitro abbiano dimenticato quell’episodio di fine aprile.

Foto: Sito Uefa