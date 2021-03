Verratti: “Qualificazione importantissima contro una grande squadra. La Juve? E’ stata una partita pazza”

Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League: “Mi sento importante, ho la fiducia di compagni e mister e in mezzo al campo so che i compagni hanno fiducia in me. La qualificazione è importantissima, erano anni che non passavamo il turno con loro. Quando vinci 4-1 all’andata il ritorno è sempre strano perché stai a pensare a non prendere gol, oggi ci hanno messo in difficoltà, sono grandi. È stato difficile, non riuscivamo a ripartire, ci mancavano Neymar, Kean, ci è mancata profondità che con loro avremmo avuto. Ora ci riposiamo e pensiamo al futuro”.

Porti un po’ di Italia ai quarti vista la sconfitta della Juve?

“Ho visto la partita e mi spiace perchè ho amici alla Juve. È stata una partita pazza, i dettagli fanno la differenza e gli errori li paghi in Champions League, dove si affrontano sempre squadre forti. Mi spiace per la Juve e spero di portare i colori dell’Italia lontano”.

