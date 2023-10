Marco Verratti, centrocampista ex PSG, da poco in Qatar, sta già pensando agli ultimi anni della sua carriera che vorrebbe chiudere a casa, al Pescara.

Queste le sue parole a Rete 8: “Credo che prima di ritirarmi tornerò a giocare nel Pescara. Lo farò per amici e famiglia. Adesso guardo sempre le partite dei biancazzurri in tv”.

Foto: twitter Al Arabi