Verratti: “Per la Champions ci manca poco, dobbiamo continuare a lavorare”

Marco Verratti ha parlato dell’obiettivo Champions e delle critiche ricevute, queste le sue parole: “Per la conquista della Champions non ci manca molto. Ricordiamoci che abbiamo fatto una finale e una semifinale in tre anni. Sappiamo che è la cosa che conta di più e ogni stagione ci riproveremo. Dobbiamo continuare a lavorare e non ricominciare sempre da zero. Tutti hanno il potere di dire la loro e di criticare. Tutti vogliamo fare di più, ma in campo ci sono anche gli avversari”

Foto: Profilo Instagram giocatore