Verratti: “Ogni stagione è difficile, ma questa in modo maggiore. Con Pochettino sono più libero

Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, in una intervista ai canali ufficiali parigini ha parlato della stagione in corso e degli obiettivi che si è posto con la squadra: “Penso che tutte le stagioni siano complicate. Ma quest’anno la Ligue 1 valorizza le nostre altre stagioni e ci mostra quanto stavamo andando alla grande negli ultimi anni. Quest’anno è più complicato per tutto: nella vita, nello sport, davvero in tutto. Stiamo vivendo un anno speciale, abbiamo avuto molti casi di Covid-19 e infortuni. Penso che il contesto sia lo stesso in tutti i campionati. Il traguardo sarà intenso e più difficile ma siamo ancora in corsa per vincere il titolo. Mancano 12 finali di campionato e possiamo ancora vincere tutto con la Champions League e la Coupe de France. Dobbiamo dare sempre il 100%”.

Su Pochettino: “Con lui mi sento più libero, posso andare più avanti e l’assist a Mbappé nel primo gol al Barcellona è venuto per quello. Gli ho potuto dare una bella palla. Sono cose che proviamo in allenamento”.

Foto: Metro.co.uk