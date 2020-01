Verratti: “Molti pensano che la vita sia facile per noi calciatori, non è così. Neymar è felice a Parigi”

Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha parlato sulle pagine de Le Parisien soffermandosi sul compagno Neymar: “È sempre stato felice qui a Parigi. Quando non giochi, hai problemi ovunque, è difficile. Giocare è l’unica cosa che ti rende felice. Quando scende in campo è incredibile. Molti pensano che la vita sia facile per noi calciatori, solo perché siamo ricchi. Ma la realtà è diversa. Negli ultimi 2-3 mesi è stato fantastico, anche in fase difensiva. Non ricordo di aver mai corso per lui, è un grande esempio per tutti”.