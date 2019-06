Verratti: “Mancini mi ha dato fiducia. Su Buffon e il mio futuro…”

Il centrocampista del Psg e della Nazionale italiana, Marco Verratti, ha parlato quest’oggi in occasione della conferenza stampa tenutasi nell’Aula Magna di Coverciano: “Mancini mi ha dato la fiducia che mi mancava, mi ha fatto sentire importante. Ad Atene, contro la Grecia, non sarà semplice. Loro giocano molto bene e sono una delle concorrenti per arrivare primi nel girone. Sarà una gara difficile in uno stadio caldo. L’addio tra Buffon e il Psg? Sapevo ci fosse questa possibilità. Si è fatto amare da tutti, è stato importante nello spogliatoio. I giocatori come lui decidono da soli quando smettere. Futuro? Sto bene a Parigi, ci sono da sette anni e il progetto mi fa venire voglia di continuare”.

Foto: twitter ufficiale Nazionale italiana