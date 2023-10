Verratti: “Luis Enrique? Quando abbiamo ripreso mi ha detto solo che non rientravo nei suoi piani”

Marco Verratti, ex centrocampista del PSG trasferitosi all’Al-Arabi, è tornato a parlare in un’intervista a L’Equipe del suo addio al club francese:

“Quando abbiamo ripreso ho avuto un colloquio con Luis Enrique, mi ha detto che non rientravo nei suoi piani. È un grandissimo tecnico, sta facendo cose buone con il PSG. Non mi ha detto nient’altro, solo che voleva cambiare. Che ero qui da tanti anni e che voleva qualcosa di nuovo”.

“Non volevo andare in un’altra squadra in Europa dove avrei potuto affrontare il PSG. Volevo che questa fosse la mia ultima squadra. Vivrò a Parigi per tutta la vita. La mia famiglia, i miei figli, sono rimasti qui. Quando ho giorni liberi, torno solo per passare del tempo a Parigi”.

Foto: twitter al arabi