Verratti lascia il ritiro dell’Italia: il centrocampista out contro la Turchia

Entrambe non parteciperanno al prossimo Mondiale, date le rispettive eliminazioni patite nei giorni scorsi. Italia e Turchia domani daranno vita a un’amichevole dal contorno certamente non esaltante ma, per fini di ranking, la partita andrà comunque giocata. Gli Azzurri dovranno farlo senza Marco Verratti, che questa mattina ha lasciato il ritiro della Nazionale, dunque il centrocampista del Paris Saint-Germain non sarà della partita e non seguirà i suoi verso Konya, dov’è attesa la squadra del CT Roberto Mancini.

Foto: account Instagram Marco Verratti