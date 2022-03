Verratti: “Dalle stelle alle stalle. C’è delusione. Il calcio è così, bisogna ripartire”

Marco Verratti, centrocampista della Nazionale ha parlato alla Rai dopo il clamoroso flop dell’Italia contro la Macedonia che fa mancare agli Azzurri l’appuntamento con i Mondiali in Qatar.

Queste le sue parole: “E’ dura capire. E’ una delusione grande. Penso che sia stata una partita che abbiamo dominato e che avevamo l’obbligo di vincere. Partite così le dovevamo vincere. Dovevamo far gol e chiuderla subito perchè eravamo superiori. Il calcio è così, basta una palla metà e metà. E’ stato un incubo, eravamo superiori, potevamo fare meglio. Il calcio è così. E’ fondamentale essere cinici e spietati. E’ difficile spiegarla, è una delusione, siamo passati dalle stelle alle stalle”.

Negli spogliatoi che aria c’era? “Triste. Vedendo i giocatori avevamo le carte in regola per giocarcela e ora siamo qui a parlare di un disastro. Passare dalle stelle alle stalle è dura. Con i compagni abbiamo passato momenti speciali e rimarrò sempre fiero di loro. Il calcio è così, bisogna far gol. Non ci siamo riusciti ma tutti sanno che hanno dato tutto. Stasera non è bastato, dobbiamo farci domande. C’è un po’ di sfiga ma la fortuna si cerca”.

Foto: Twitter Azzurri