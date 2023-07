Verratti-Al Hilal: tutto vero! I dettagli

Marco Verrati in ottica Al Hilal: tutto vero. Una notizia che avevamo anticipato oltre un mese fa, era il 19 giugno. quando avevamo svelato il forte interesse del club che poi avrebbe ingaggiato Milinkovic-Savic e che ha fatto tentativi (poi respinti), sia per Romelu Lukaku che per Kylian Mbappé. La missione a Parigi delle ultime ore, non conteneva soltanto il tentativo di strappare il sì dell’asso francese del PSG, ma anche l’approfondimento della trattativa del centrocampista abruzzese, in uscita dal suo attuale club.

Nei giorni successivi alla nostra esclusiva, anche la sua agente Pimenta aveva confermato l’interesse di un club arabo, senza fare il nome. L’al Hilal appunto. Inizialmente il PSG aveva chiesto una cifra esorbitante per l’acquisto, ma evidentemente i negoziati sono andati avanti lo stesso, al punto che Verratti è in uno stato avanzato per quello che riguarda il suo trasferimento in Arabia.

E immaginate un centrocampo, con al suo fianco Milinkovic-Savic…

