Verratti: “Abbiamo sofferto nel secondo tempo. La Champions è il nostro obiettivo”

Il centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti ha parlato ai microfoni di Sky Sportdopo il successo sulla Juventus: “Siamo felici di aver ritrovato questa competizione. E’ sempre qualcosa di diverso giocare in Champions. La Juve è una grande squadra e ci aspettavamo di dover soffrire per raggiungere i tre punti. Nel secondo tempo abbiamo sofferto tutti insieme portando a casa una vittoria importante. I tre davanti è un piacere vederli giocare, non ci si abitua mai. Il calcio è bello per questo. Il primo gol è stato speciale e la seconda azione è stato un bel triangolo. Come si trasformano i fischi in applausi. Penso che faccia parte del calcio. Il pubblico ha tutto il dovere di pensare e fare quello che vuoi. I tifosi sono i più importanti, fanno andare avanti questo sport. Con il lavoro si può riportare l’entusiasmo nella gente. Loro si aspettano i gol, il bel gioco e il sudare la maglia. Favoriti per la vittoria della Champions? Penso che la favorita non può essere solo una. La Champions è difficilissima, contano i dettagli. E’ il nostro obiettivo e ce la metteremo tutta fino alla fine“.

Foto: Verratti Instagram