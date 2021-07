Verratti: “Abbiamo pressato bene senza farli ragione come volevano. Ora pensiamo alla Spagna”

Ai microfoni di Rai Sport, anche il centrocampista Marco Verratti nel post partita:

“Siamo molto felici per aver vinto, oggi avevamo un obiettivo, quello di andare a Wembley per affrontare le prossima sfida. De Bruyne? Giocatore fantastico, uno dei più forti nel suo ruolo. Noi abbiamo giocato bene, pressando alto senza farli ragionare come volevano. Questa è una vittoria di una squadra che lotta dal primo 1′ fino al 90′ minuto. La Spagna? Noi siamo ottimisti, lo siamo sin dall’inizio del torneo. Il risultato può sempre cambiare, noi daremo sempre il massimo. Andremo avanti con lo stile di gioco appreso grazie al mister“.

Foto: Instagram giocatore