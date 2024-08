Verona, Zanetti: “Suslov è motivato. Vuole dare tutto per l’Hellas”

Paolo Zanetti, nella conferenza stampa odierna alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Cesena, ha parlato di Suslov: “Ho trovato un ragazzo molto motivato, il suo atteggiamento in campo è quello di uno che ci vuole stare, di uno che vuole dare tutto per la maglia e che va sempre al massimo. È un caratteriale, anche se ha un ruolo da attaccante, rientra, aiuta la squadra, ‘picchia’ duro anche i compagni in allenamento. Mi piace molto questo suo modo di essere e vorrei che quest’annata potesse essere per lui un aiuto che magari anch’io e il Club riusciremo a dargli per completarlo, perché penso che sia un giocatore che può ambire, vista la giovane età, anche a palcoscenici più prestigiosi”.

Foto: Instagram Suslov