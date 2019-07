Verona, visite mediche in corso per il portiere Radunovic

Come comunicato dallo stesso club sui canali ufficiali, Boris Radunovic ha iniziato le visite mediche con il Verona. Il portiere, che in passato ha vestito le maglie di Avellino, Salernitana e Cremonese, arriverà al club scaligero in prestito dall’Atalanta.

Foto Twitter Hellas Verona