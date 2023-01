Verona, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Henry

Brutte notizie per Thomas Henry e per il Verona, l’attaccante francese dovrà stare fermo per un bel po’ per via della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Avvenuta nell’ultima partita di Serie A disputata e vinta al Bentegodi contro il Lecce. Il comunicato ufficiale: “Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui il calciatore Thomas Henry è stato sottoposto in data odierna a Lione, dal Professor Sonnery-Cottet, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento di ricostruzione legamentosa, che sarà eseguito a Lione dal Professor Cottet, è previsto per la mattinata di mercoledì 25 gennaio”.

Foto: Instagram ufficiale Henry