L’attaccante dell’Hellas Verona, Milan Djuric non sarà della sfida di questa sera al Bentegodi contro la Lazio. Il bosniaco infatti ha accusato un risentimento muscolare nel riscaldamento e per questo è stato sostituito da Kevin Lasagna. L’ex Salernitana non sarà nemmeno in panchina.

Foto: twitetr Verona