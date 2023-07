Verona, presentata la divisa per la stagione 2023-24

Hellas Verona ha svelato la nuova maglia Home per la stagione 2023/24, eccola la descrizione pubblicata

“Dopo aver annunciato il 1° luglio 2023 l’accordo di sponsorizzazione tecnica, Joma ed Hellas Verona sono orgogliosi di presentare il nuovo Home Kit con il quale i giocatori affronteranno la prossima stagione 2023/24. L’Home Kit che oggi viene presentato deriva dal proficuo processo di collaborazione tra Joma e il club, un lavoro che ha evidenziato fin da subito grande sintonia di stile e ricercatezza dei dettagli, per una maglia che combina al tempo stesso aspetti rinnovati, uno stile elegante e una visione green determinata dall’utilizzo di un tessuto riciclato per la produzione. Come da tradizione, i gialloblù continueranno a vestire i propri colori rappresentativi e distintivi sulla prima divisa: il giallo e il blu. Il blu riempie ancora una volta la maglia con un elegante sublimato a righe. Su di essa sono stati aggiunti i soprannomi storici dello stadio Marcantonio Bentegodi, la casa dell’Hellas Verona che proprio nel corso della stagione festeggerà i 60 anni dalla sua inaugurazione. Uno stadio che subito dopo l’inaugurazione è stato soprannominato Stadio dei Quarantamila, per la capacità originaria, e Stadio del Miliardo, per il costo sostenuto all’epoca, in lire, per la sua realizzazione. Uno stadio che ha visto la storia del calcio e del tifo sul proprio terreno di gioco e sulle proprie gradinate, il luogo dove ogni vero gialloblù si è sentito a casa almeno una volta”.

Foto: sito Verona