Verona, Paolo Zanetti: “Emozionato di debuttare in panchina al Bentegodi. Tengstedt lo volevamo fortemente”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cesena, match valido per i 32esimi della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25. Sul debutto al Bentegodi: “É un onore e una grande emozione, spero che anche i ragazzi nuovi abbiano questo sentimento. L’ho detto ieri ai ragazzi, oltre all’aspetto delle partite, dell’importanza generale di passare il turno e di conquistare i punti in campionato, tutte le volte che metteremo piede dentro uno stadio del genere, davanti a tifosi che invece di andare in ferie vengono a vedere l’Hellas, dovremo avere sempre uno spirito di grande orgoglio e soprattutto non sbagliare mai l’atteggiamento. Questo deve essere un punto fermo della nostra stagione. In mezzo ci saranno mille difficoltà tecnico-tattiche, ma su questo aspetto noi costruiamo il nostro futuro. La mia mentalità è questa, grande orgoglio e fino all’ultimo giorno sarà così”. Il punto della situazione sulla preparazione della squadra: “Ogni settimana bisogna fare dei passi in avanti, dobbiamo mettere a posto delle cose che non abbiamo fatto bene in precedenza e consolidarne altre. Questo è il momento di trovare una quadra, fermo restando che mancano ancora tanti giorni di mercato e siamo ancora un cantiere aperto, stanno ancora arrivando giocatori e vedremo poi l’undici finale quale sarà. In questo momento stiamo lavorando su un concetto di squadra e sto vedendo grande predisposizione da parte dei ragazzi. Dobbiamo dare continuità, domani sarà un ennesimo banco di prova e non possiamo sbagliare”. Poi, un commento anche sul nuovo acquisto Tengstedt: “Per quanto riguarda sia l’attacco sia altri reparti, stiamo cercando di completare la squadra. Lo faremo, e in alcune zone cercheremo anche di alzare il livello. Adesso inizia la stagione, iniziano le partite serie, bisogna avere le armi per riuscire a starci dentro. Tengstedt è un ragazzo che volevamo, che abbiamo inseguito e che ha scelto il Verona con grande entusiasmo arrivando da una grande squadra nella quale non è riuscito però a imporsi. Nel Rosenborg ha fatto molto bene e penso che sia per lui che per noi sia una grande occasione. Spero che la sfrutti e colgo l’occasione per dargli il benvenuto”. Sulle insidie di questo match: “Sono partite nelle quali sembra che tutto sia scontato, poi nella realtà è sempre calcio d’agosto e i valori sono tutti un po’ più livellati rispetto poi al campionato, nel quale alla lunga vengono fuori. Se affronti male partite come queste, si fanno le figuracce. Se le affronti bene invece hai la possibilità di passare il turno. Questo è l’obiettivo, lo vogliamo raggiungere sia per la gente che per noi stessi. Noi dobbiamo continuare a voler fare risultati, a non voler perdere e a non prendere gol. Vincere aiuta a vincere, dà entusiasmo e ci fa sentire forti ed è quello di cui oggi abbiamo bisogno per creare una squadra”.

