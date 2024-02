Verona, ora la Juve dopo il ribaltone. E per Amione nessun rimpianto italiano

Un ribaltone assoluto, quello del Verona. Ha venduto quasi tutti i pezzi da novanta, ha stravolto l’organico, aggiungendo comunque qualche straniero molto interessante. Se riuscisse a centrare la salvezza dopo simile rivoluzione, sarebbe un’impresa con pochi precedenti. Sarebbe stato bello tenere Ngonge, ma a un certo punto è diventato impossibile rinunciare a quelle cifre proposte dal Napoli. Nessun rimpianto “italiano” per Amione ceduto ai messicani del Santos Laguna. E quando diciamo “italiano” non ci riferiamo al Verona dove ultimamente era una riserva fissa, meglio fare cassa. Ma anche alle precedenti esperienze italiane di Amione, tutt’altro che indimenticabili. Ora la Juve, domani al “Bentegodi”, per provare a fare un’altra impresa, sperando in un epilogo più fortunato rispetto a quelli in casa di Inter e Napoli.

Foto: Instagram Amione