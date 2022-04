Verona ok col Genoa, basta Simeone (1-0). Prima sconfitta per Blessin

Si è concluso qualche minuto fa il primo anticipo del lunedì di Serie A. Il Verona ha trionfato al Bentegodi contro il Genoa, con una rete di Simeone. Primo ko per Blessin, che resta così al terzultimo posto a meno tre dal Cagliari.

La partita. Gialloblù subito avanti al 7′, con il cholito abile a superare Sirigu su un bel servizio di Bessa. Sedicesimo gol in campionato per Simeone, per una stagione da incorniciare. Al 22′ Hellas vicino al raddoppio, con Caprari che centra il palo con un tiro a giro. Ancora Caprari al 32′, dopo uno scambio con Simeone, il cui tiro è parato da Sirigu.

Nella ripresa si fa vedere ancora una volta Simeone, che tutto solo davanti a Sirigu spedisce alto. Stenta il Genoa in avanti. La prima occasione arriva al 69′, con Piccoli che colpisce a botta sicura da dentro l’area di rigore, ma salva tutto Lazovic. Sale l’agonismo in campo, ma il triplice fischio sancisce il successo scaligero.

FOTO: Instagram Hellas Verona