Verona, niente da fare per Barak. Tudor decide di non convocarlo

Defezione pesante per il Verona questo pomeriggio impegnato a Firenze. Tudor ha deciso di non rischiare non convocando Antonin Barak. Il problema all’anca non è stato smaltito in maniera definitiva e per questo il ceco non sarà neanche in panchina quest’oggi per il match contro la Fiorentina. Al suo posto ci dovrebbe essere Lasagna, che comporrà il tridente con Caprari e Simeone. Ecco l’elenco completo dei presenti nell’Hellas: Faraoni, Lazovic, Caprari, Lasagna, Chiesa, Ilic, Casale, Ceccherini, Cancellieri, Gunter, Berardi, Bessa, Pierobon, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Flakus Bosilj, Coppola, Tameze, Hongla, Montipò, Simeone.

FOTO: Twitter Hellas Verona