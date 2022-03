Napoli al lavoro verso il Verona: Insigne torna in gruppo, personalizzato per Juan Jesus

Riscattare la brutta prestazione offerta domenica scorsa contro il Milan e rilanciare le ambizioni scudetto: è questo l’obiettivo del Napoli di Luciano Spalletti, che domani pomeriggio sarà impegnato nella delicata sfida del Bentegodi contro l’ostico Hellas Verona di Ivan Juric. Le incognite della vigilia riguardano principalmente le condizioni del capitano azzurro Lorenzo Insigne, che nella giornata di ieri aveva svolto del lavoro personalizzato in via preventiva.

Nella sessione svolta questa mattina, si legge però nel report pubblicato sul sito ufficiale della società campana, il calciatore azzurro ha effettuato tutto l’allenamento in gruppo. Personalizzato per Juan Jesus e lavoro in palestra per Kevin Malcuit, mentre Alex Meret ha iniziato la riabilitazione dopo l’infortunio.

Foto: Twitter Napoli