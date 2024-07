Verona, Mosquera si presenta: “Zapata il mio riferimento. Spero di fare bene”

Conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante del Verona, Daniel Mosquera, colombiano classe 1999.

Queste le sue parole: “Ho voluto sempre venire al Verona, è molto bello qui e spero di fare bene anche in futuro”.

Coppola ha detto che sei un attaccante fastidioso, a cosa si riferiva? “Mi piace molto fare pressione sui difensori, quindi un attaccante intenso”.

Quali sono le tue aspettative? “Voglio misurarmi con le grandi squadre, sono pronto ad affrontare qualsiasi difensore ci sia davanti”.

Com’è stato l’impatto con Zanetti? Zanetti mi ha dato da subito una grande stima, soprattutto il fatto che mi stia aiutando a entrare in contatto con il resto della squadra”.

Ti sei dato un obiettivo personale per la stagione? “Il mio obiettivo personale è superarmi sempre, il ritiro è stato utile per recuperare bene fisicamente, i tifosi mi hanno accolto molto bene”.

La Serie A è un terreno fertile per gli attaccanti colombiani, Zapata, Muriel, Asprilla… “Sento che la Serie A è un campionato buono per noi attaccanti , Zapata è un mio riferimento e anche Tino Asprilla è un modello di ispirazione per noi colombiani, spero e credo di poter far bene qui”.

Foto: twitter Verona