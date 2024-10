Verona-Monza, le formazioni ufficiali

Il monday night di Serie A, offre l’incontro tra Verona e Monza, entrambe coinvolte in un’efferata lotta salvezza. I padroni di casa navigano in acque più tranquille rispetto agli uomini di Nesta, ma una vittoria del Monza rimetterebbe in discussione molti equilibri. Qui di seguito le formazioni ufficiali.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Duda, Belahyane; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Mosquera. All: Zanetti.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All: Nesta.

Foto: Instagram Verona