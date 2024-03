Verona-Milan, le formazioni ufficiali

Al Bentegodi va in scena la sfida il Verona ed il Milan, valida per il 29° turno di campionato. Scaligeri che hanno un bisogno vitale di fare punti in chiave salvezza, rossoneri che vuole consolidare il secondo posto in classifica. Queste le scelte di formazione dei due allenatori Marco Baroni e Stefano Pioli:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. Allenatore: Pioli.

Foto: sito Milan