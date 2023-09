Verona, le condizioni degli infortunati

Tramite un comunicato ufficiale, il Verona ha reso note le condizioni dei propri giocatori infortunati.

Qui la nota del club: “Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti i calciatori Juan Cabal e Jordi Mboula, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro per Cabal e una lesione di primo grado all’adduttore destro per Mboula. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.

Si comunica, inoltre, che nella seduta odierna i calciatori Josh Doig e Milan Djuric hanno svolto un lavoro a parte”.

Foto: logo Verona