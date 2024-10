Verona, intervento riuscito per Martin Frese. Il comunicato

Ieri, il difensore del Verona Martin Frese, in seguito a una lesione cartilaginea, è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Questa mattina lo stesso club ha comunicato che l’operazione è avvenuta con successo.

“Hellas Verona FC comunica che il calciatore Martin Frese è stato sottoposto ieri, mercoledì 16 ottobre, a un intervento in artroscopia per la regolarizzazione di una lesione cartilaginea a livello della troclea femorale destra. L’intervento è perfettamente riuscito, il difensore gialloblù inizierà il percorso riabilitativo e il suo rientro è stimato per gennaio 2025”.

Foto: X Verona