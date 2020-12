Verona-Inter: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Verona-Inter, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2020-21, calcio di inizio alle 18.30 al Bentegodi.

Conte rilancia Perisic dal 1′, Juric deve fare a meno di Barak per squalifica, emergenza in attacco con Kalinic, Di Carmine e Favilli out. Ci sarà Colley con Zaccagni e Salcedo a supporto.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Salcedo; Colley.

All. Juric.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Perisic, Martinez; Lukaku.

All. Conte.

